Trei raniti in accidentul produs duminica pe Valea Oltului. Circulatia pe DN 7 se desfasoara normal

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Valcea, trei persoane au ajuns la spital in urma accidentului produs duminica dupa-amiaza pe DN 7 , intre localitatile Brezoi si Calimanesti.Accidentul, care a avut loc la kilometrul 203 al drumului, s-a produs in conditiile in care un autoturism marca Volkswagen a intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un autoturism Peugeot care transporta stupi. In urma impactului, un stup a fost proiectat din autoturismul Peugeot intr-un al treilea autoturism, care circula regulamentar in spatele acestuia. Soferii celor trei autovehicule au fost testati, rezultand ca niciunul dintre ei nu consumase alcool.In urma accidentului, circulatia rutiera pe Valea Oltului a fost restrictionata, insa la ora transmiterii acestei stiri pe DN 7 se circula in conditii normale.