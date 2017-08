Echipaj SMURD atacat de viespi dupa ce a intervenit pentru a acorda ajutor unui barbat intepat de insecte. In total, opt persoane au ajuns la spital cu intepaturi

Potrivit colonelului Eduard Telea din cadrul ISU Dambovita, un echipaj SMURD a fost solicitat duminica dupa amiaza sa se deplaseze in loclaitatea Izvoare, in apropierea raului Dambovita, unde un barbat aflat la scaldat a fost intepat de viespi.Intrucat zona era una accidentata iar autospeciala SMURD nu a putut ajunge pana la barbatul care avea nevoie de ajutor medical, paramedicii au mers o portiune de drum pe jos, l-au preluat pe barbat pe o targa si au pornit cu el catre autosanitara. Pe drum, mai multe viespi i-au atacat pe paramedici, dar si pe alte persoane aflate in zona. In total, opt persoane, intre care barbatul intepat initial si doi paramedici au ajuns la unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean din Targoviste.Paramedicii SMURD au fost dusi la spital cu autospeciala pe care lucreaza, in timp ce ceilalti au fost preluati de catre echjipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta Dambovita. Trei dintre cei atacati de insecte, intre care un paramedic, au intrat in soc anafilactic, insa au fost salvati. La ora transmiterii acestei stiri, starea victimelor este stabila, ei sunt in afara oricarui pericol, dar se afla in continuare sub supraveghere medicala, la spital, a precizat reprezentantul ISU Dambovita.