Un barbat de 41 de ani a murit lovit de un skijet in Costinesti

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, un barbat de aproximativ 45 de ani a fost lovit, sambata, de un skijet in statiunea Costinesti.Barbatul a fost preluat de la mal de senilata aflata pe plaja si dus la cortul de prim ajutor pentru ingrijiri medicale. El a fost diagnosticat cu un traumatism toraco-abdominal, iar in timp ce primea ingrijiri medicale a facut stop cardiorespirator.Cadrele medicale au inceput manevrele de resuscitare, iar la fata locului a fost trimis si elicopterul SMURD.Medicii au incercat timp de cateva zeci de minute salvarea barbatului, dar in cele din urma au fost nevoiti sa constatate decesul acestuia.Autoritatile au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul de skijet.Alte doua incidente in care au fost implicate skijeturi au avut loc luna trecuta in statiunea Mamaia, persoanele implicate in cazurile respective fiind ranite usor.