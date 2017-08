Unitatea de Primiri Urgente de la Resita, pazita de echipa de interventie a Politiei si jandarmi, dupa accidentul de la Bocsa

Potrivit politistilor din judetul Caras- Severin, echipele speciale ale Politiei si jandarmi au asigurat, vineri, ordinea publica la Unitatea de Primiri Urgente din Resita, dupa accidentul din cursul diminetii in care cinci oameni au fost raniti, iar unul a murit.Aproximativ o suta de membri ai familiilor celor patru persoane ranite in accidentul rutier din orasul Bocsa, care au fost transportate la UPU Resita, s-au prezentat la unitatea medicala, iar politistii si jandarmii au asigurat ordinea publica.Politistii spun ca exista posibilitatea sa apara un scandal intre familia barbatului decedat in urma accidentului si familiile celor raniti.Accidentul rutier a avut loc, vineri dimineata, DN 58 B, in zona garii Bocsa, din judetul Caras-Severin, fiind implicate o autoutilitara si un autoturism Volkswagen.Cel care a provocat accidentul este un tanar in varsta de 17 ani care nu avea permis de conducere, acesta fiind grav ranit.