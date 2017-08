A fost vandalizata colonada din Buzias, cea mai lunga din Europa

"Au fost aplicate amenzi de catre Politia locala pentru cei care au aruncat gunoaiele (pe aleile colonadei - n.r.) si sunt in cercetare persoanele care au vandalizat colonada. Este vorba despre 11 burlane. Este inadmisibil un astfel de comportament si promit ca vom merge pana la efectuarea de dosare penale pentru cei gasiti vinovati", afirma primarul Sorin Munteanu, vineri, intr-o postare pe Facebook.Colonada din Buzias a trecut printr-un amplu proces de reparatii incheiat in urma cu o luna, valoarea proiectului fiind de 5,1 milioane de lei, din care 3,8 milioane de lei au fost asigurati de la bugetul local, iar restul de la Consiliul Judetean Timis.Colonada, situata in parcul orasului-statiunie Buzias, are 500 de metri lungime, depasind-o ca lungime pe cea din Karlovy Vary."Trebuie sa terminam cat mai repede si parcul si statiunea pentru a le putea amenaja corespunzator pana in 2021, cand Timisoara va fi Capitala Culturala Europeana", declara in aceasta primavara pentru Agerpres Sorin Munteanu.