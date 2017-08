Cod rosu de canicula: Restrictii de circulatie pe drumurile nationale si autostrazi pentru autovehicule cu masa mai mare de 7,5 tone,vineri si sambata

Conform unui comunicat transmis joi si citat de Agerpres, restrictiile de circulatie sunt instituite in baza Codului rosu si portocaliu de canicula (se vor inregistra temperaturi maxime cuprinse frecvent intre 36 si 42 de grade) emis de Administratia Nationala de Meteorologie pentru aceasta perioada."Astfel, CNAIR SA, in baza prevederilor articolului 44 alin. 2 al Ordonantei de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, interzice temporar circulatia vehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pe autostrazile si drumurile nationale din judetele afectate de canicula, cu exceptia: transporturilor de persoane; transporturilor de animale vii si de produse perisabile de origine animala si vegetala;vehicule care participa la interventii in caz de forta majora; transporturi funerare; transporturi postale; transporturi de echipamente de prim ajutor; transporturi pentru distribuire de carburanti; transporturi de marfuri sub temperatura controlata; transporturi pentru tractari vehicule avariate; transporturi pentru distribuirea de apa si hrana in zonele calamitate; transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizarii; transporturi apa imbuteliata;transporturi produse provenite din exploatari agricole; transporturi militare implicate in exercitii multinationale", se mentioneaza in comunicat.Potrivit reprezentantilor companiei, restrictionarea circulatiei este necesara pentru protectia sectoarelor de drum asfaltat pe care, din cauza temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformari majore ireversibile cu pierderea stabilitatii imbracamintii rutiere. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod rosu de caldura extrema , valabila vineri si sambata, in 12 judete din vestul tarii si sud-vestul tarii, in timp ce in restul teritoriului va fi Cod portocaliu de canicula.