Accident pe Autostrada Soarelui, o persoana a ramas incarcerata dupa ce a intrat cu masina in glisiera mediana

Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, echipele de interventie au fost solicitate sa intervina, joi, la un accident rutier petrecut pe Autostrada A2, in dreptul localitatii constantene Cumpana, dupa ce o persoana ramasese incarcerata.La fata locului, s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, doua ambulante si elicopterul SMURD. Pompierii au reusit sa scoata din autoturism persoana respectiva, care este constienta.Potrivit Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, in accident au mai fost raniti sotia barbatului ramas incarcerat si un copil de sase ani. Cei doi soti, cu varste de aproximativ 35 de ani, au picioarele amputate, iar copilul de sase ani este constient, fiind stabil, precizeaza reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta.Conform aceleiasi surse, barbatul a fost preluat de elicopterul SMURD.Conform Centrului Infotrafic, in jurul orei 14.00, traficul rutier este oprit pe autostrada A4, la kilometrul 16+200 de metri, pe sensul de mers Ovidiu - Agigea, intre autostrada A2 si DN39, din cauza unui acident rutier, dupa ce un autoturism a intrat in glisiera mediana de protectie.Pe sensul de mers Agigea - Ovidiu se circula cu restrictie, dirijat de politisti.Pana la reluarea circulatiei, politistii recomanda catre Mangalia ruta A2 (nod rutier A4) - A4 catre Ovidiu - intersectie cu DN3 - DN3 - Constanta - DN39 Agigea - Mangalia.Dinspre Mangalia se poate circula pe DN39 Agigea - Constanta - DN3 Constanta - intersectie cu A4 - A4 - nod rutier A2 - A2.