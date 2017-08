Un nou incendiu in Parcul Natural Domogled; pompierii inca nu au ajuns la locul unde au fost observate flacarile

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, la ora 9.00 a fost primit un apel telefonic ce anunta izbucnirea unui nou incendiu in Parcul Natural Domogled."A fost identificat doar un focar ce poate fi observat din DN 67D. La fata locului, au fost trimiti 12 pompieri cu doua autospeciale cu apa si spuma, sase lucratori silvici si doi rangeri", a precizat lt. Flavius Iscru, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti.Deocamdata, pompierii nu au ajuns la locul in care a izbucnit incendiul, ei avand de parcurs in panta 12 kilometri de teren accidentat.In 18 iulie, un incendiu de padure a izbucnit in Parcul National Domogled, judetul Mehedinti, zeci de pompieri si lucratori silvici intervenind pentru stingerea focului, actiunea fiind incheiata complet in 22 iulie. La interventie a participat si un elicopter dotat cu dispozitiv de stingere "Bambi-Bucket".