Valcea: Incendiu la un restaurant din Horezu

El a precizat ca nu au fost victime, insa a ars acoperisul din lemn al restaurantului pe o suprafata de aproximativ 60 de metri patrati si au fost deteriorate bunuri electrocasnice din interior."La ora 6.35, a fost anuntat un incendiu la un operator economic de alimentatie publica din localitatea Horezu. Incendiul se manifesta la un acoperis pe o suprafata de 60 de metri patrati. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu 11 cadre ale ISU Valcea. Incendiul a fost localizat in jurul orei 8,00 si apoi lichidat in scurt timp. Interventia pompierilor a durat aproximativ o ora", a precizat Octavian Fulger.El a mentionat ca, din primele cercetari, a reiesit ca focul a izbucnit din cauza cosului de evacuare a gazelor fierbinti, de la hota."A ars acoperisul din lemn, cu invelitoare din carton bituminat, materiale care au si intretinut arderea. Au fost deteriorate bunuri electrocasnice din interior, zidurile au fost afumate", a mai spus reprezentantul ISU Valcea.Restaurantul in cauza este situat in cadrul unui complex - popas turistic din Horezu.