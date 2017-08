Barbat arestat preventiv dupa ce ar fi agresat sexual o fetita de zece ani, la un bazin de inot din Pitesti

Potrivit purtatorului de cuvant al inspectoratului de Politie Judetean Arges, Madalin Zamfir, politistii argeseni, sub coordonarea unui procuror, au instrumentat un dosar in care un barbat de 46 de ani este banuit de agresiune sexuala, victima fiind o minora.Barbatul a fost arestat preventiv, marti, pentru 30 de zile, decizia judecatorilor nefiind definitiva si putand fi contestata.Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro ca luni seara barbatul suspect in acest caz ar fi agresat o fetita in varsta de zece ani, in incinta unui bazin de inot din Pitesti. Fetita, impreuna cu o alta copila, fusese lasata la bazin de catre parinti, care au plecat. Vazandu-le singure, barbatul de 46 de ani s-a oferit sa le invete sa inoate.Un angajat al bazinului de inot a observat cum barbatul o atinge pe copila de zece ani in zona intima si a anuntat autoritatile. Initial, un echipaj al Politiei Locale Pitesti s-a deplasat la fata loculu, apoi suspectul a fost dus la sediul Politiei municipiului Pitesti, unde a venit si mama fetitei. Copila a povestit ca barbatul a atins-o in zona intima, iar anchetatorii au constatat ca suspectul era baut. Acesta este divortat si este tatal unui baiat.