Un barbat de 58 de ani a murit inecat pe plaja Modern din Constanta. Numarul persoanelor inecate pe litoral a ajuns la 14

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina luni, pe plaja Modern, din Constanta, la un barbat inecat. Acesta a intrat in mare sa faca o baie, dar la un moment nu a mai putut reveni la tarm. El a fost adus de catre salvamari pe tarm, fiind in stop cardiorespirator.Cadrele medicale sosite la locul interventiei au inceput manevrele de resuscitare, care au durat zeci de minute. In pofida eforturilor depuse, medicii nu au reusit sa-l salveze pe barbatul de 58 de ani.Trupul neinsufletit va fi dus la morga pentru necropsie.Numarul persoanelor care si-au pierdut viata prin inec pe litoral de la inceputul sezonului estival a ajuns la 14.