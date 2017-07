Doi copii de 7 si 10 ani, lasati de tatal lor sa urce intr-o zona mai inalta de la Piatra Arsa, cautati de jandarmii prahoveni

Jandarmii prahoveni cauta, luni, un baietel in varsta de sapte ani si pe sora sa in varsta de zece ani, veniti in vacanta pe Valea Prahovei si care luni au disparut in zona cabanei Piatra Arsa, din Masivul Bucegi.Surse locale au declarat pentru News.ro ca tatal celor doi a cerut sprijinul autoritatilor, povestind ca si-a lasat copiii sa urce o zona mai inalta din apropierea cabanei, iar dupa 25 de minute acestia nu s-au intors, si nici nu au fost gasiti in apropierea cabanei.Aceleasi surse au precizat ca unul dintre cei doi copii are la el un telefon mobil, insa in zona nu este semnal peste tot, asa ca tatal nu i-a putut contacta.La fata locului s-a deplasat, de asemenea, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova ai carui medici sunt pregatiti sa intervina in cazul in care ar fi necesar.