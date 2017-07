Un turist cu mai multe rani la cap, salvat in masivul Retezat

"Barbatul se afla impreuna cu un grup de prieteni. Din pacate, pe un traseu s-a impiedicat de o bucata de roca, a alunecat si a cazut. Victima a suferit doua plagi taiate, una in zona frontala a capului si cealalta deasupra unui ochi. Salvamontistii de la refugiul Zanoaga i-au acordat primul ajutor si au reusit sa opreasca hemoragia", a declarat pentru Agerpres seful Serviciului Public Judetean Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean.Salvamontistii de la refugiul Zanoaga au plecat joi seara cu victima spre cabana Gura Zlata, de unde ranitul va fi preluat de o alta echipa de salvatori si transportat pana in locul in care va putea urca o ambulanta. Apoi acesta va fi dus la spital pentru evaluare si ingrijiri medicale.Potrivit sefului Salvamont Hunedoara, ranitul face parte dintr-un grup de turisti care a campat in zona lacului Bucura pentru cateva zile de vacanta.