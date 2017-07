Bacau: Un mort si doi raniti grav, in urma unui accident produs pe DN 2, in care au fost implicate un TIR si doua camioane

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Bacau, accidentul s-a produs in apropiere de localitatea Faraoani, pe DN 2, dupa ce soferul unui TIR, un tanar de 34 de ani din Prahova, a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un camion stationat pe banda de siguranta, pe sensul sau de mers. In urma impactului, masina stationata a fost proiectata intr-o alta autoutilitara parcata in fata sa."Accidentul s-a soldat cu decesul unuia dintre soferii autoutilitarelor stationate. De asemenea, alte doua persoane, respectiv soferul care a provocat accidentul si un barbat de 48 de ani, din judetul Iasi, au fost raniti, fiind transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Bacau, Catalina Cretu.Soferul care a murit in accident se afla sub unul dintre camioanele stationate, incercand sa remedieze o defectiune.Soferul de 34 de ani va fi cercetat de politistii bacauani pentru ucidere si vatamare corporala din culpa.