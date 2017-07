Doi turisti slovaci au ramas blocati intr-o masina, in Retezat, pe drumul catre Cabana Buta, dupa ce drumul a fost distrus de o viitura

Potrivit unui comunicat de presa de marti al Inspectoratului pentyru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, pompierii au fost solicitati la numarul de urgente 112 sa intervina pentru salvarea a doi turisti care au ramas blocati cu un autoturism din cauza unei viituri."Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Iancu de Hunedoara" al judetului Hunedoara a fost solicitat, prin numarul de urgenta 112, sa intervina pe drumul ce face legatura intre localitatea Campul lui Neag si cabana Buta, unde din cauza precipitatiilor abundente paraul Lazar a distrus un podet si aproximativ 100 de metri din drum. In zona se aflau doi turisti de cetatenie slovaca cu un autoturism care din cauza distrugerii drumului nu si-au mai putut continua deplasarea cu autoturismul", se arata in comunicat.La locul indicat s-au deplasat o autospeciala cu tractiune 4x4, precum si o autospeciala de prima interventie si comanda din cadrul Detasamentului de Pompieri Petrosani, o autospeciala din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara, un echpaj de salvatori montani din cadrul Salvamont Hunedoara si un buldoexcavator din cadrul administratiei publice locale Uricani."In momentul ajungerii fortelor de interventie la fata locului, turistii nu prezentau afectiuni medicale, refuzand sa paraseasca autoturismul. Astfel, la momentul actual administratia publica locala desfasoara actiuni de amenajare a unei cai de acces provizorie care sa poata asigura accesul autoturismului", mai arata sursa citata.Pompierii recomanda persoanelor care desfasoara activitati in zonele montane sa acorde maxima atentie drumurilor de acces pe care se deplaseaza, precum si conditiilor meteorologice cu atat mai mult cu cat in aceste zone accesul este dificil, iar salvatorii ajung de cele mai multe ori cu greutate si dupa o perioada mai mare de timp.