Braila: Patru persoane ranite si peste o suta de copaci doborati in urma furtunii

"O femeie a fost lovita de un copac doborat de vant in statiunea Lacu Sarat si a fost internata cu politraumatisme la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Braila, unde se afla in coma. Sotul acesteia se afla internat si el in spital, constient, in stare stabila. O alta femeie se afla internata cu escoriatii, este constienta, la UPU, iar un alt barbat a fost ranit, dar nu a necesitat internarea", a declarat lt. col. Stoian, citat de Agerpres.Peste o suta de copaci au fost rupti de vant in judetul Braila, din care jumatate in municipiul resedinta de judet, iar un acoperis a fost smuls de vant pe bulevardul Dorobantilor, unul din cele mai circulate din municipiu, si a cazut peste masinile aflate in mers pe sosea, avariindu-le.