VIDEO UPDATE Vijelie puternica la Galati: Mai multe persoane au fost rănite de crengile rupte de furtuna/ Alimentarea cu electricitate, afectata/ Probleme si in trafic din cauza crengilor cazute pe sosea

O furtuna puternica a doborat la pamant, marti seara, mai multi copaci in muncipiul Galati. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, a declarat ca s-au primit mai multe apeluri la 112, fiind semnalate diferite situatii de copaci cazuti sau crengi rupte de vantul puternic."Sunt copaci cazuti in Gradina Publica si in zona depozitelor. Sunt mai multe apeluri", a spus Chirita.Pe de alta parte, in mai multe zone ale muncipiului Galati alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt, dar in unele cartiere furnizarea curentului electric s-a reluat intre timp.Si in judet sunt probleme din cauza furtunii puternice, soferii semnaland ca pe DJ 251, intre localitatile Smardan si Schela, sunt cazuti copaci sau crengi pe sosea.Mai multe persoane au fost ranite, iar unele dintre acestea au fost transportate cu ambulantele la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, dupa ce au suferit diferite traumatisme provocate de crengile de copaci rupte de vijelia puternica de marti seara, relateaza News.ro. Cel mai grav este un barbat de 39 de ani, din localitatea Vanatori, peste care a cazut un copac, iar in prezent echipele de interventie intervin pentru scoaterea sa.Seful Serviciului Judetran de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat ca echipajele medicale au intervenit, marti seara, in mai multe cazuri pentru acordarea ajutorului medical de urgenta in cazul mai multor persoane care au suferit traumatisme sau plagi sangerande dupa ce au fost lovite de crengile rupte din cauza vantului puternic."Este vorba despre diferite traumatisme sau plagi sangerande. Unele persoane au primit ajutor medical pe loc, altele au fost transportate la spital. Mai grav este un barbat de 39 de ani, din localitatea Vanatori, peste care a cazut un copac. Acum se intervine sa fie scos", a spus Mihai Polinschi.El a precizat ca marti seara s-au primit foarte multe apeluri la 112."S-au primit foarte multe apeluri, astfel incat multe apeluri au fost preluate de disoecerii de la 112 din judetele invecinate", a mai spus Polinschi.