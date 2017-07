Trafic rutier intrerupt pe Transfagarasan intre Piscu Negru si Vidraru, in judetul Arges, din cauza unei viituri

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marti dupa-amiaza, in jurul orei 15:45, in judetul Arges, traficul rutier a fost intrerupt pe DN7C-Transfagarasan, la kilometrul 92, (intre Piscu Negru si Vidraru), din cauza unei viituri care a antrenat pietre, unele de dimensiuni mari, pamant si copaci.Meteorologii au emis, luni, o atentionare cod galben de vijelii si ploi torentiale pentru 30 de judete din cea mai mare parte a regiunilor tarii, intre care si Arges, de luni seara pana miercuri dimineata, cand se inregistreaza cantitati de precipitatii ce pot ajunge pana la 60 de litri pe metru patrat, dar si disconfort termic accentuat, mai ales marti.Potrivit meteorologilor, in toate zonele de munte, precum si in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, nord-vestul Moldovei si vestul Munteniei vor avea loc vijelii, frecvente descarcari electrice, ploi torentiale si caderi de grindina. In aceste zone se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20 - 25 de litri pe metru patrat si izolat 50 - 60 de litri pe metru patrat.