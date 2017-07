UPDATE ISU: 33 de copaci cazuti in Bucuresti si Ilfov din cauza vantului, 13 autoturisme fiind avariate

Vantul puternic a dus la caderea a 33 de copaci in Bucuresti si Ilfov, este bilantul interventiilor ISU de luni seara, potrivit caruia 13 autoturisme au fost avariate, iar in opt cazuri a cazut tencuiala de pe unele cladiri. Comuna Lopatari din judetul Buzau a fost afectata de o viitura formata din cauza unei ploi torentiale, care a dus la iesirea din matca a raului Slanic, mai multe poduri si anexe gospodaresti fiind distruse. Si la Sinaia, mai multre zone au fost inundate, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru evacuarea apei de pe carosabil, care in unele zone a avut aproape jumatate de metru, potrivit news.ro.



"33 copaci cazuti pe autoturisme, cabluri electrice sau carosabil; 8 elemente de constructie cazute/desprinse. Urmare a acestor evenimente, 13 autoturisme au fost avariate", este bilantul interventiilor ISU Bucuresti-Ilfov de luni seara.

Conform sursei citate, niciun eveniment nu s-a soldat cu victime.

Meteorologii au emis, luni, o atentionare cod galben de vijelii si ploi torentiale pentru 30 de judete din cea mai mare parte a regiunilor tarii, de luni seara pana miercuri dimineata.