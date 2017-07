Rezervorul de apa al fabricii de conserve din Tecuci a cedat si a avariat 20 de autovehicule, o hala si anexe

Potrivit sursei citate, cauzele incidentului ar putea fi uzura bazinului sau defectiunea unui robinet."In urma verificarilor la fata locului s-a constatat ca avarierea s-a produs in urma uzurii morale a acestui bazin sau a defectiunii tehnice a unui robinet. Nu au fost inregistrate victime, ci doar pagube materiale. Valoarea aproximativa a pagubelor este in curs de stabilire. Oricum este o paguba foarte mare. Acel rezervor apartinea unui operator economic, o fabrica de conserve", a declarat Catalin Sion.El a precizat ca evenimentul a avut loc sambata, cand printr-un apel la 112 s-a semnalat faptul ca in curtea unei societati comerciale din zona industriala a municipiului Tecuci un bazin de apa a cedat si un val de apa a avariat masini si a inundat o hala, o curte si niste anexe ale fabricii."A fost vorba despre un bazin de apa de 1.000 metri cubi care a cedat. Era pe jumatate cu apa, iar apa care s-a revarsat a afectat 18 masini apartinand operatorului economic in cauza si unor persoane fizice, dar si doua TIR-uri. Au fost afectate si o curte, o hala de circa 100 metri patrati si cateva anexe. S-a intervenit cu motopompe si doua autospeciale pentru evacuarea apei", a spus Sion.