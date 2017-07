UPDATE DN 1A, blocat intre Maneciu si Cheia din cauza aluviunilor si a copacilor cazuti in urma unei ploi/ Traficul rutier, deviat pe DN 1

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Marian Popescu, pe DN 1A, intre Maneciu si Cheia, circulatia autoturismelor este complet blocata in urma ploi torentiale care a adus aluviuni pe carosabil si a mai multor pomi care au cazut pe sosea, la fata locului intervenind lucratorii de la Drumuri Nationale, dar si de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.ISU Prahova informeaza ca aluviunile se intind pe circa 50 de metri liniari, un echipaj format din cinci subofiteri actionand pentru deblocarea drumului.De asemenea, Primaria Maneciu a trimis in zona o vola pentru a sprijini interventia, anunta ISU.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Marian Popescu, circulatia autoturismelor este deviata de la Sacele pe DN 1, iar la Valenii de Munte a fost instituit un filtru rutier unde soferii sunt informati cu privire la situatia creata pe DN 1A.Conforme sursei citate, aluviunile se intind pe aproximativ 200 de metri liniari.Doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova actioneaza la fata locului, iar Primaria Maneciu a trimis in zona o vola pentru a sprijini interventia.