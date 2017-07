Arges: Doi jandarmi care faceau verificari in zona unei paduri, agresati de mai multi romi care se aflau la furat de lemne

Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Arges, Catalina Georgiana Turcea, incidentul a avut loc in localitatea Pauleasca, in timp ce jandarmii efectuau o actiune de verificare alaturi de lucratori silvici. Ea a precizat ca astfel de actiuni de verificare in zonele impadurite din judet se desfasoara periodic.Jandarmii au descoperit, in timpul controlului, un autoturism care transporta lemne si au vrut sa il opreasca, insa soferul a incercat sa dea cu masina peste fortele de ordine."Era o patrula de jandarmi care, in momentul in care efectua verificarile, a fost agresata, iar fortele de ordine au tras focuri de avertisment in plan vertical", a declarat Turcea intr-o interventie la Digi24.In urma acestui incident, nicio persoana nu a fost ranita.Turcea a mai spus ca jandarmii au fost agresati de cel putin zece persoane, numarul exact al acestora urmand sa fie stabilit dupa cercetari.