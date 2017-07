Vaslui: Adolescent de 16 ani, prins dupa ce a provocat un accident cu masina parintilor; avea o alcoolemie 1,21 la mie in aerul expirat

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, accidentul a avut loc in localitatea Muntenii de Jos, la cativa kilometri de municipiul Vaslui, dupa ce adolescentul a intrat cu masina intr-un alt autoturism aflat in fata sa si condus regulamentar de un barbat de 45 de ani.Vasluianul de 16 ani luase masina parintilor, fara acordul acestora, dintr-o parcare din municipiul Vaslui, pentru a ajunge la iubita sa."Cei doi soferi implicati in accident au fost testati cu aparatul alcooltest. In cazul minorului de 16 ani aparatul a indicat o valoare de 1,21 mg/litru alcool pur in aerul expirat, astfel incat a fost dus la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui pentru recoltarea de probe biologice", a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Vaslui, Silvia Manta.Politistii vasluieni au intocmit dosar penal pe numele adolescentului de 16 ani pentru conducere fara permis si sub influenta alcoolului.