Vaslui: Baiat de zece ani cu autism, cautat de zeci de pompieri si politisti intr-o padure, dupa ce a disparut dintr-o tabara pentru copii cu dizabilitati

Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Vaslui, copilul a disparut in padurea de la Dobrina in cursul dupa-amiezii de vineri, in timp ce se afla impreuna cu alti colegi de-ai sai intr-o tabara pentru copii cu dizabilitati organizata, se pare, de catre o asociatie umanitara.Baiatul, diagnosticat cu autism, a fost observat de catre unul dintre supraveghetorii in momentul in care fugea spre padure. Barbatul a alergat dupa copil, insa nu a mai reusit sa-l ajunga, acesta din urma pierzandu-se in padure.Supraveghetorii din tabara au inceput sa-l caute pe baietel si, dupa aproximativ o ora, au sunat la numarul de urgenta 112 si au solicitat sprijinul autoritatilor."In prezent, desfasuram activitati de scotocire in padurea Dobrina pentru cautarea copilului cu autism, disparut din campingul din zona. Pe langa cei 12 subofiteri si trei ofiteri de la Sectia Husi, in zona a fost trimis si un echipaj medical cu o ambulanta SMURD", a declarat vineri, pentru News.ro, responsabilul mass-media al ISU Vaslui, Marius Mariscu.Pe langa pompieri, in actiunile de cautare sunt implicati zeci de politisti, jandarmi si voluntari, inclusiv angajati ai Directiei Silvice.Baiatul de zece ani disparut se afla in asistenta maternala la un bunic de-al sau din municipiul Barlad.