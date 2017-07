Un tren interregio cu 500 de calatori a stationat o ora si jumatate in statia Pasarea din cauza ruperii pantografului si intreruperii tensiunii din linia de contact

Potrivit CFR Calatori, trenul Interregio 1585, care circula pe relatia Bucuresti - Constanta, a fost oprit in statia Pasarea, judetul Ilfov, din cauza ruperii pantografului si intreruperii tensiunii din linia de contact.Drezina pantograf si echipa de interventii a CFR Infrastructura s-au deplasat in zona pentru a remedia problema, totodata, o locomotiva de ajutor remorcand trenul pentru continuarea calatoriei spre destinatie, precizeaza sursa citata.Conform aceleiasi surse, in tren se afla aproximativ 500 de pasageri.In urma cu putin timp, CFR Calatori a informat ca trenul a plecat catre Constanta cu o intarziere de aproximativ o ora si jumatate si ca in gara Ciulnita pasagerii vor primi apa din partea CFR Calatori.Potrivit sursei citate, circulatia altor trenuri nu este afectata.

In urma cu trei zile, un alt tren InterRegio care circula de la Timisoara la Bucuresti si in care se aflau aproximativ 300 de persoane a franat automat in zona Radomiresti, dar garnitura si-a reluat traseul dupa aproximativ o ora de stationare."Cei aproximativ 300 pasageri si-au continuat calatoria in acelasi tren, fara a fi pusa in pericol siguranta si securitatea acestora. Garnitura si-a reluat traseul, dupa aproximativ o ora de stationare si dupa realizarea tuturor probelor care se impun prin reglementarile in vigoare", preciza CFR Calatori intr-un comunicat.