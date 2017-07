UPDATE Cluj: Sase raniti, dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit cu un autoturism si s-a rasturnat. Traficul in zona este complet blocat

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Cluj, maiorul Andrei Biris, miercuri seara, in localitatea Catcau, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocar care s-a rasturnat.Sursa citata a precizat ca, din primele informatii, sase persoane aflate in autocar sunt ranite usor, iar soferul autoturismului este incarcerat, dar constient.In judetul Cluj a fost activat Planul Rosu de interventie pentru gestionarea evenimentelor cu victime multiple.La fata locului intervin o autospeciala pentru transport personal si victime multiple (ATPVM), o ambulanta SMURD de terapie intensiva, un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Cluj si o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj a precizat ca, deocamdata, nu se cunoaste starea soferului care este incarcerat.Pana la ora actuala, nu s-a stabilit cate persoane se aflau in autocar, dar medicii sunt la fata locului pentru a evalua starea de sanatate a tuturor pasagerilor si urmeaza sa decida cate persoane vor mai fi transportate la unitati medicale.La randul lor, reprezentantii Politiei Judetene Cluj au precizat ca accidentul s-a produs pe drumul national 1 C Dej - Baia Mare, la iesirea din localitatea Catcau, in apropiere de Dej, traficul in zona fiind complet blocat.Din primele informatii, se pare ca accidentul s-a produs dupa ce autoturismul a patruns pe sensul opus de mers. Informatiile preliminare indicau sase raniti din autocar si soferul autoturismului incarcerat, insa constient.