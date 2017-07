Incident pe Aeroportul Timisoara, dupa ce un avion cargo a intrat cativa metri pe spatiul verde de langa pista

Potrivit unor surse din cadrul Aeroportuui International "Traian Vuia" din Timisoara, luni seara, un avion cargo care urma sa decoleze de la Timisoara cu destinatia Budapesta a suferit o problema tehnica in urma careia a ajuns pe iarba de langa pista.Sursa citata mai arata ca unul din motoarele avionului s-ar fi oprit si a produs un dezechilibru care ar fi impins avionul cativa metri pe spatiul verde.In urma incidentului, nimeni nu a fost ranit, iar aeronava a fost tractata inapoi pe pista, apoi a fost parcata pe platforma.O echipa tehnica urmeaza sa inspecteze aeronava pentru a stabili cu precizie in ce consta defectiunea.Traficul aerian nu a fost afectat in urma acestui incident.