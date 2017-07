Iasi: Barbat mort si un al doilea in stare grava dupa ce au fost atacati de un roi de albine

Barbatul, in varsta de 40 de ani, se deplasa cu mama si fratele sau, in varsta de 49 de ani, cu caruta pe un camp din apropierea localitatii Movileni, cand au fost atacati de un roi de albine, a declarat Anca Vajiac, reprezentant al IPJ Iasi."La locul solicitarii a fost trimis un echipaj medical, unde a fost gasit un barbat in varsta de 40 de ani decedat din cauza sutelor de plagi suferite la nivelul corpului. Fratele acestuia, urmeaza sa fie evaluat de doctori dupa ce se linistesc albinele", a declarat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au declarat ca va fi demarata o ancheta."S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea exacta a cauzelor decesului. In functie de rezultate vom lua masurile care se impun", a mai precizat Anca Vajiac.