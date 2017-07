Pakistanez cautat de autoritatile din Olanda pentru trafic de persoane, depistat in Ciocanesti, Dambovita

Barbatul era dat in urmarire internationala, fiind predat politistilor de investigatii criminale pentru aplicarea masurilor in vederea extradarii."La data de 17 iulie a.c., in baza unor informatii operative, politistii Inspectoratului General pentru Imigrari -Biroul pentru Imigrari al judetului Dambovita au depistat, pe raza localitatii Ciocanesti, un barbat de 56 de ani, din Pakistan, urmarit international. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca pe numele acestuia autoritatile judiciare din Olanda au emis un mandat european de arestare pentru savarsirea infractiunii de trafic de persoane", se arata in comunicatul Biroului pentru Imigrari al judetului Dambovita.Conform sursei citate, cetateanul strain este membru de familie al unui cetatean roman si poseda un permis de sedere temporara in scop de reintregire a familiei.Barbatul a fost predat Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, pentru aplicarea masurilor in vederea extradarii.