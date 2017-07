UPDATE Iasi: Apel la 112 privind un avion prabusit in zona localitatii Prisecani; planul rosu de interventie activat

Prefectul a mentionat ca semnalarea primita nu a fost confirmata deocamdata, echipele trimise in teren urmand sa verifice situatia."Este un apel primit la ora 22.45. Cetateanul spunea ca e in zona Prisecani - Osoi. Acum verificam daca se confirma. Obligatoriu, de la preluarea acestui anunt am intrat sub cod rosu", a mentionat prefectul Marian Serbescu.Mai multe echipaje ale ISU, Ambulanta, SMURD, si IPJ au plecat spre cele doua localitati, a mai indicat sursa citata.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat pentru Agerpres ca din informatiile primite de la Romatsa nu este nimic confirmat pana la acest moment privind posibila prabusire a unui avion in judetul Iasi."La momentul acesta ROMATSA nu are nimic disparut. Este un apel telefonic care a venit. Ai nostri cauta acolo ca masura de precautie, dar la acest moment nu este nimic confirmat. S-a luat legatura cu ROMATSA. In acest moment nu avem nimic disparut, oficial, din avioanele care erau in zona", a spus Arafat.Purtatorul de cuvant al Aeroportului International Iasi, Elena Troia, a declarat pentru Agerpres ca informatiile detinute in prezent nu confirma ca ar fi avut loc un accident aviatic in zona."Nu avem informatii despre un posibil accident in care sa fie implicat vreun avion care sa execute curse la/catre Aeroportul Iasi", a declarat Elena Troia.