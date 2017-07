Neamt: O mitraliera, un pistol si 99 de cartuse, descoperite in podul unei anexe gospodaresti

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, cele doua arme si munitia au fost descoperite, in localitatea Cuiejdi, de catre fiul proprietarilor gospodariei, care sunt morti de mai multi ani.Barbatul de 55 de ani a alertat autoritatile."chipa de pirotehnistii deplasata la interventie a descoperit in podul unei anexe de langa locuinta o arma de tip ZB si 99 de cartuse, toate de calibru 7,92 milimetri, precum si un pistol Mosin Nagant. Atat armele cat si munitia, care provin din timpul celui de-al doilea razboi mondial, au fost ridicate in conditii de siguranta si transportate la depozitul special amenajat al ISU" a declarat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru.Pirotehnistii au verificat cu detectorul de metale intreaga gospodarie, pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati, fara a mai fi gasite, insa, si alte elemente de munitie.Mitraliera, pistolul si cartusele vor fi distruse intr-un poligon militar cu alte elemente de munitie stranse in ultima perioada din judetul Neamt de catre pirotehnisti.