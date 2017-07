Mai multi turisti aflati pe Transfagarasan au ramas fara masina, dupa ce au coborat sa faca fotografii si nu au tras frana de mana

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pompierii au fost chemati sa intervina, marti dupa-amiaza, pe Transfagarasan, pentru a scoate dintr-o rapa un autoturism.Cu aproximativ cinci kilometri inainte de Balea Lac, mai multi turisti au coborat din masina in care se aflau pentru a admira peisajul si a face fotografii, iar autoturismul a luat-o la vale, in conditiile in care nu avea frana de mana trasa.In urma incidentului, nicio persoana nu a fost ranita, intrucat toti pasageri iesisera din masina.