Neamt: Acoperisuri avariate si peste 3.000 de case fara energie electrica in urma ploilor torentiale si vijeliilor

Vantul puternic a avariat acoperisurile a 15 case, 10 in comuna Razboieni si 5 in Bargaoani. La Razboieni, potrivit celor din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, 2 acoperisuri au fost smulse de pe case, mentioneaza sursa citata.Un numar de 8 localitati - Razboieni, Valea Alba, Dragomiresti, Vad, Unghi, Hlapesti, Talpa, Homiceni - au fost, duminica dimineata, nealimentate cu energie electrica, iar 3 localitati erau partial nealimentate - Timisesti, Dumbrava si Zvoranesti, fiind afectati in total un numar de 3.010 consumatori."Sambata am avut o serie de avertizari nowcasting, iar pentru comuna Razboieni aceasta a fost de cod portocaliu de ploi torentiale, intensificari ale vantului si grindina. Vantul puternic a doborat mai multi copaci atat peste locuinte, cat si peste liniile electrice sau pe carosabil. Echipajele ISU Neamt au intervenit imediat pentru degajarea acestor arbori la Timisesti, Bargaoani si Razboieni iar astazi, misiunile lor vor continua. Ma voi deplasa si eu in zonele afectate pentru a sta de vorba cu primarii si cu oamenii ca sa vedem cum putem sa ii ajutam", a declarat prefectul Vasile Panaite, citat in comunicat.Acesta a precizat ca, luni, o comisie a Institutiei Prefectului Neamt va merge in localitatile afectate pentru a realiza inventarierea pagubelor produse, urmand ca in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta sa se aprobe valoarea despagubirilor ce vor fi cerute din fondul de rezerva al Guvernului.