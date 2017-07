Interventie a elicopterului SMURD pentru salvarea unei persoane muscate de o vipera, in Masivul Retezat

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, in jurul orei 14.30 pompierii au fost solicitati prin numarul de urgenta 112 sa intervina pentru salavarea unei persoane muscata de vipera, fiind vorba despre un cioban in varsta de 65 ani care se afla in zona Retezatul Mic - Soarbele.La fata locului a mers un echipaj al Serviciul Judetean Salvamont Hunedoara, dar din cauza accesului foarte dificil pompierii au mers pe jos, neputandu-se face accesul cu autovehicule. Echipajul a solicitat elicopterul SMURD Targu-Mures, iar la momentul sosirii cadrelor medicale victima era constienta si avea dificultati de respiratie, precum si edem facial. Barbatul muscat de vipera a fost preluat de elicopterul SMURD Targu-Mures si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Mures.