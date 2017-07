Inca o persoana ranita grav in accidentul din judetul Teleorman a murit la spital

Femeia era una dintre cele doua persoane in stare foarte grava aduse la Bucuresti cu o masina SMURD pentru victime multiple. Victima, care avea in jur de 50 de ani, a murit vineri dupa-amiaza la Spitalul Floreasca din Capitala, fiind al dolea deces in urma accidentului produs joi.Alti doi raniti in acest accident sunt in continuare in stare grava, unul fiind la Spitalul de Urgenta Floreasca si unul la Spitalul Univeristar de Urgenta Bucuresti.La Spitalul de Urgenta Floreasca au ramas internate trei victime ale accidentului, iar una dintre ele este in stare foarte grava, celelalte doua, care au diverse fracturi, fiind in stare stabila, a declarat vineri, pentru News.ro, Bogdan Oprita, purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Floreasca.La Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti sunt internate doua paciente, intre care si femeia insarcinata ranita in accident. "Pacienta insarcinata in 26 de saptamani este in stare stabila, fara leziuni severe care sa- i puna in pericol viata in acest moment, este monitorizata continuu atat ea, cat si fatul", a explicat pentru News.ro managerul unitatii sanitare, dr. Adriana Nica.Cealalta femeie internata la acest spital este in stare foarte grava. "Doamna in varsta de 61 de ani, cu politraumatism si trauma toracica forte a fost operata. Momentan se afla in sectia de terapie intensiva, sedata, intubata, instabila hemodinamic. Starea pacientei se mentine in continuare critica", a mai spus managerul Spitalului Universitar.De asemenea, la Spitalul Clinic Bagdasar-Arseni sunt internate doua persoane, mama si una din fiice, o a doua copila ranita in accident nefiind spitalizata, a explicat purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, dr. Florin Bica. "Mama a venit la Camera de garda cu doua copile, una de 7 ani si alta de opt ani. Mama si fiica de opt ani au ramas internate. Sunt in stare stabila", a explicat Bica.Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza in localitatea Furculesti din judetul Teleorman, fiind activat planul rosu de interventie. In accident au fost implicate un microbuz de persoane si un TIR. In urma accidentului, au fost ranite 14 persoane, iar una dintre acestea - un barbat - a murit la Spitalul Judetean din Alexandria. Opt dintre victime au fost aduse la spitale din Capitala, iar celelalte au fost internate la spitalul din Alexandria.