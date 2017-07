Arad: Opt migrati pakistanezi si irakieni, inghesuti in masina unui roman, inclusiv in portbagaj, prinsi de politisti

Politistii de frontiera de la Varsand au prins opt pakistanezi si irakieni care incercau sa ajunga ilegal intr-un stat din Spatiul Schengen, cu ajutorul unei calauze de origine romana.O patrula a oprit in trafic, pe DN 79A, la iesire din localitatea de frontiera Socodor, un autoturism marca Audi A4, care se indrepta spre granita cu Ungaria.La volanul masinii se afla cetateanul roman Simion M., in varsta de 26 ani, alaturi de care se mai aflau, in calitate de pasageri dar si ascunsi in portbagaj, opt persoane, sapte barbati si o femeie."Deoarece pasagerii nu detineau documente de identitate, acestia au fost dusi la sediul Politiei de Frontiera pentru cercetari. Este vorba de cinci adulti cu varste cuprinse intre 22 si 34 de ani si patru minori, avand varste cuprinse intre 10 si 17 de ani, toti fiind solicitanti de azil in Romania", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Mihaela Les.Din cercetari reiese ca soferul roman avea rol de calauza si urma sa ii transporte pe migranti pana in apropierea frontierei, de unde cei opt urmau sa treaca ilegal granita.Migrantii sunt cercetati pentru tentativa de trecere frauduloasa a frontierei de stat, iar calauza, pentru trafic de migranti.