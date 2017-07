Echipe de salvare cauta un tanar disparut in mare la Eforie Nord. Un adolescent de 17 ani a fost salvat, la Vama Veche

Potrivit reprezentatilor ISU Dobrogea, echipele de salvare au fost alertate, joi, prin apel la 112 de faptul ca un tanar de aproximativ 21 de ani in intrat in mare, in statiunea Eforie Nord, in zona Acapulco, si nu a mai iesit.In zona s-au deplasat pompierii cu ambarcatiunea aflata in Eforie Nord, iar ulterior si un echipaj de scafandri a ajuns in zona pentru a completa cautarile.In paralel, autoritatile au fost anuntate de faptul ca un tanar se afla in pericol de inec la Vama Veche. Echipele de salvare au intervenit si au reusit sa-l aduca pe tarm, iar cadrele medicale aflate in zona au inceput manevrele de resuscitare. Acestea au avut succes, iar tanarul a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri medicale. Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, tanarul salvat la Vama Veche are 17 ani si este din judetul Vaslui.