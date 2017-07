Valcea: Pompierii intervin pentru salvarea mai multor animale luate de o viitura; apa a ajuns la 3 metri si jumatate

Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, mai multe animale au fost luate de viituri luni dupa-amiaza. In comuna Sutesti, satul Mazili, doua bovine au fost luate de apele umflate ale paraului Pesceana. In conditiile in care vitele erau priponite, iar nivelul apelor paraului era de 350 de centimetri, atingand cota de inundatie, au fost solicitati pompierii pentru a interveni si pentru a salva animalele.La ora transmiterii acestei stiri, operatiunea este in curs de desfasurare.La un kilometru de locul in care se afla cele doua animale, alte doua bovine au fost luate tot de viituri formate pe paraul Pesceana, in localitatea Dragasani, acestea fiind recuperate de catre pompierii care au ajuns la ele cu o barca.De asemenea, pompierii intervin pentru salvarea altor doi cai si unei vite.Conform ISU Valcea, luni, pompierii au intervenit si pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate in localitatile Ramnicu Valcea, Dragasani, Amarasti, dar si pentru evacuarea apei acumulate pe DN 7, ca urmare a scurgerilor de pe versanti.