Traficul blocat pe DN5 Bucuresti - Giurgiu din cauza apei acumulate in urma ploii / Pe A2 circulatia se desfasoara ingreunat din cauza ploii torentiale

In Bucuresti si in judetul Ilfov, in intervalul orar 15.30-16.00, urmare a fenomenelor meteo caracterizate de ploi abundente au fost inregistrate 15 solicitari pentru extragerea apei acumulate in locuinte sau pe carosabil si pentru indepartarea copacilor cazuti, potrivit unui comunicat de presa al ISU Bucuresti Ilfov, citat de Agerpres.Centrul Infotrafic informeaza de asemenea ca pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta se circula ingreunat din cauza ploii. Intre kilometrii 12 si 64 ploua torential si pe anumite portiuni s-a acumulat apa pe suprafata carosabila.Politistii rutieri recomanda participantilor la trafic sa ruleze cu prudenta si sa se asigure temeinic la schimbarea benzii de rulare.