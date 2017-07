Turistul britanic ranit grav in accidentul din judetul Tulcea este la terapie intensiva, dar coopereaza cu medicii, fiind constient

Turistul britanic ranit grav, duminica, dupa ce a fost lovit de un autoturism pe DJ 222 in judetul Tulcea, este internat in Sectia Terapie Intensiva a Spitalului Judetean Galati.El a suferit traumatisme la nivelul capului, toracelui si membrelor, dar este constient si copereaza cu medicii. Barbatul, in varsta de 60 de ani, va fi suspus in continuare unor investigatii medicale amanuntite.Un turist britanic a murit si alti doi au fost raniti, duminica dupa-amiaza, dupa ce au fost loviti de o masina pe un drum judetean din Tulcea, in timp ce mergeau cu bicicletele.Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 20 de ani din Tulcea conducea un autoturism pe DJ 222, iar la un moment dat, in apropierea localitatii Agighiol, a lovit trei biciclisti, cetateni britanici, cu varste cuprinse intre 56 si 60 de ani.Unul dintre turistii britanici a fost gasit in stop cardio-respirator, medicii au incercat sa il resusciteze, insa fara rezultat.Unul dintre raniti a fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la Galati, cel de-al doilea fiind transportat la Tulcea.