Arad: Trei morti si doi raniti grav, dupa ce o masina a intrat intr-un copac pe DN 79

Un autoturism in care se aflau cinci persoane din Salaj a fost implicat intr-un accident grav, in zona localitatii aradene Zerind, pe drumul national 79 79 Oradea - Arad.Martori din trafic au sunat la 112 relatand ca masina a parasit partea carosabila si a ajuns pe camp.Conform Biroului de presa al Politiei Judetene Arad, in autoturism se aflau trei barbati si doua femei, toti din Salaj. La volan se afla un barbat de 42 de ani, care ar fi pierdut controlul volanului, posibil pe fondul oboselii, iar auotuturismul a intrat intr-un copac de pe marginea soselei.Soferul si alti doi barbati, de 47 si 61 de ani, au murit in urma impactului, iar doua femei, de 39 si 65 de ani, au fost ranite grav.Pentru descarcerarea victimelor a intervenit un echipaj al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, iar femeile au fost transportate la un spital din Arad.Traficul rutier nu a fost afectat, iar cercetarile continua pentru clarificarea imprejurarilor in care s-a produs accidentul.