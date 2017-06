Cinci trenuri blocate intre Arad si Simeria, din cauza copacilor care au cazut pe sine si au intrerupt alimentarea cu energie

Circulatia feroviara a fost blocata pe Magistrala 200 Arad - Simeria, din cauza mai multor copaci care au cazut pe calea ferata si au oprit circulatia a cinci trenuri intre statiile CFR Barzava si Batuta, din judetul Arad.Reprezentantii Regionalei CFR Timisoara au declarat corespondentului News.ro ca, in cadere, copacii au rupt si firele de alimentare cu energie electrica.In aceste conditii, garniturile au ramas blocate pe traseu, pe cele doua linii ferate paralele.La ora 16,45, dupa doua ore si jumatate, electricinii au reusit sa restabileasca alimentarea cu energie electrica intre Barzava si Batuta, dar numai pe o linie din cele doua existente."Initial s-au trimis locomotive diesel pentru a repune in miscare garniturile, dar intre timp alimentarea s-a facut pe o linie, iar garniturile vor pleca pe rand", a declarat Cristian Udrea, revizor regional pentru siguranta circulatiei.Echipele de tehnicieni ar urma sa restabileasca alimentarea completa intre Arad si Simeria in cursul serii de joi.