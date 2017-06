Arad: Un militar american care insotea un convoi militar ce paraseste Romania, internat dupa ce s-a curentat in Gara Curtici

Potrivit unor surse medicale, un militar american a fost adus in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, dupa ce s-a curentat.Militarul insotea un convoi cu tehnica de razboi transportata pe calea ferata, ce urma sa paraseasca Romania in urma aplicatiilor NATO recente.Conform surselor, in Gara Curtici, aflata la granita cu Ungaria, militarul ar fi urcat pe unul dintre vagoanele in care erau incarcate echipamente, iar pentru ca deasupra sunt liniile de inalta tensiune, s-a format un arc electric ce l-a curentat.Militarul a fost preluat de SMURD si a primit ingrijiri medicale la spitalul din Arad, unde medicii au constatat ca are arsuri de gradul II, pe 80 la suta din suprafata corpului.Ranitul ar urma sa fie transferat la un spital din Germania, fiind anuntata Ambasada SUA pentru realizarea formalitatilor necesare. Medicii urmeaza sa decida momentul in care se va face transferul, in functie de evolutia starii pacientului.In ultimele zile, mai multe convoaie militare au traversau judetul Arad, atat pe cale rutiera cat si pe cale feroviara. Militarii parasesc Romania cu tehnica de razboi folosita in timpul recentelor aplicatii NATO.