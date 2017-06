UPDATE Arad: Ampla operatiune de cautare, cu sute de persoane, dupa ce un copil de 14 ani s-a pierdut in padure

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, din primele date, a reiesit ca baiatul in varsta de 14 ani s-a pierdut de grupul in care se afla, in timpul unei plimbari cu bicicleta.Disparitia adolescentului a fost sesizata la 112 de catre parintii acestuia, la ora 14.03, insa copilul s-a pierdut in padure, in zona Manastirii Bezdin, la ora 10.30.El se numeste Moloci Core, este din Arad, si se afla intr-o excursie cu bicicletete alaturi de parinti si de alti 14 copii. Toti se plimbau prin padure, in apropiere de raul Mures, insa la un moment dat Moloci Core a plecat inainte, distantandu-se cu cateva sute de metri de grup. El nu a mai fost gasit, fiind cautat initial de catre parinti si ceilalti participanti la excursie, inainte de a se suna la 112."Din pacate, s-a intarziat aproape patru ore apelarea serviciului de urgente, astfel ca aria de cautare s-a extins foarte mult, avand in vedere ca adolescentul era pe bicicleta. Zona in care se actioneaza este dificila, fiind vorba de o padure din apropiere cu granita judetului Timis", a declarat pentru News.ro purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad.La misiune, participa mai multe echipaje de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, pompieri voluntari, politisti, jandarmi, reprezentanti ai autoritatilor locale si cetateni, iar pentru identificarea acestuia, un elicopter executa recunoasteri din aer.Astfel, peste 150 de pompieri, politisti, jandarmi si voluntari ai serviciilor locale de interventie din mai multe localitati participa la operatiunea de cautare, acestora alaturandu-se localnici.Se actioneaza cu barci pe raul Mures, cu motociclete si pe jos, inclusiv cu caini antrenati, iar operatiunea este supravegheata aerian de un elicopter SMURD.ISU a pregatit echipamente de interventie pe timp de noapte, avand generatoare si organizand un centru de comanda a operatiunilor.