Brasov: Minor ranit in poligonul de la Cincu. El a fost operat la Spitalul Clinic de Copii; a pierdut doua degete

"Copilul are mana stanga afectata, de la care a pierdut doua degete. A fost operat sambata dimineata. L-am vizitat in aceasta dupa-amiaza, dar nu am putut discuta cu el pentru ca se afla la Terapie Intensiva. Este in afara pericolului, este stabilizat, dar va mai ramane internat in spital o perioada dupa cum mi-au precizat medicii. Vineri, dupa producerea incidentului a fost transportat mai intai la Spitalul Municipal Fagaras, dar aseara un echipaj SMURD l-a adus la Spitalul Clinic de Copii", a precizat Rasaliu.Acesta se afla cu oile la pascut in Poligon si dupa ce a gasit o capsa pirotehnica i-a dat foc, moment in care s-a produs incidentul. Se pare ca a mai fost implicat intr-un incident asemanator in urma cu cativa ani, potrivit sursei citate"Deocamdata nu se stie exact cum de a ajuns cu oile in Poligon. Se pare, deocamdata spun ca se pare, pentru ca voi verifica acest lucru, exista un protocol intre Ministerul Apararii Nationale si comunele Cincu si Voila in acest sens. Vom vedea exact despre ce este vorba dupa finalizarea anchetei", a mai spus prefectul.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu, a declarat sambata, pentru Agerpres, ca s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si nerespectarea regimului armelor si munitiilor in cazul minorului implicat in evenimentul produs vineri, in Poligonul militar Cincu."Politistii din cadrul Politiei Municipiului Fagaras, sub directa supraveghere si indrumare a procurorului, efectueaza verificari intr-un dosar penal intocmit cu privire la savarsirea infractiunilor de vatamare corporala din culpa si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, pentru a clarifica imprejurarile in care minorul de 15 ani, a suferit accidentari la membrul superior stang ca urmare a unei explozii", potrivit sursei citate.Intrebata de ce aceste infractiuni sunt vizate in cercetare, purtatorul de cuvant a explicat ca obligatia oricarei persoane care descopera munitie, armament fie letale sau neletale aflate in diferite stadii, ar fi sa anunte organele abilitate.