UPDATE Un autocar s-a rasturnat pe drumul dintre Rasnov si Paraul Rece. A fost activat planul rosu de interventie/ Raed Arafat: Sunt 12 raniti in accident

Autocarul implicat in accident nu transporta copii, a declarat pentru Agerpres purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu."Este vorba despre un autocar cu pasageri adulti, care mergeau intr-un team building, la o cabana din zona Banicel. In acest moment se actioneaza pentru salvarea victimelor. Traficul in zona este blocat in totalitate. Politistii au deschis o ancheta pentru a afla cauzele accidentului. Vom reveni cu informatii", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov.Un numar de 12 persoane au fost ranite in accident, una dintre acestea fiind incarcerate, a declarat pentru Agerpres secretarul de stat in MAI Raed Arafat.Toate persoanele ranite sunt constiente."Aceasta este situatia la acest moment", a precizat Arafat.Potrivit sursei citate, in autocar se aflau 37 de persoane. Read Arafat a mai spus ca ranitii vor fi transportati, cel mai probabil, catre unitati medicale din Brasov, care sunt cel mai aproape de locul accidentului._______Reprezentanti ai Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova au declarat anterior ca in autocar sunt aproximativ 40 de persoane, doua dintre acestea fiind incarcerate.La fata locului, salvatorii intervin cu trei autospeciale de stingere, un echipaj de descarcerare, trei ambulante SMURD, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple.De asemenea, au fost trimise la fata locului si sapte echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, fiind trimise echipaje medicale din Brasov, Covasna, Sibiu si Prahova.Potrivit unoer surse medicale, doua dintre cele 40 de persoane aflate in autocar au ramas incarcerate, dar sunt constiente. Celelalte persoane au fost scoase din masina.Autocarul s-a rastunat intr-o parte, nu a cazut in prapastie.Medicii evalueaza starea de sanatate a celor din autocar pentru a vedea daca este necesar transportul lor la spital.Surse medicale au declarat ca, in urma evaluarii la fata locului, medicii au stabilit ca 15 persoane au fost ranite.