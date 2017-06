Zeci de copaci rupti de o furtuna puternica la Iasi. Un arbore a cazut peste un tramvai, fara a se inregistra victime

In zona Copou, un arbore a cazut peste un tramvai, dar nici o persoana nu a fost ranita. Circulatia a fost blocata, pana la interventia echipelor de muncitori din subordinea primariei iesene.Alti copaci s-au rupt din cauza vantului puternic, iar mai multe masini au fost avariate.De asemenea, bucati de tencuiala s-au desprins de pe peretii unor cladiri din centrul orasului.Tot din cauza furtunii violente, deschiderea unui festival de muzica, programata pentru vineri a fost amanata cu cateva ore.La ora transmiterii acestei stiri, peste zece echipe ale primariei lucreaza in diverse puncte ale orasului pentru indepartarea copacilor cazuti.Autoritatile sustin ca pana la aceasta ora nu au informatii ca ar exista victime, insa adauga ca a fost una dintre cele mai violente furtuni care s-a inregistrat la Iasi in ultimii ani.Judetul Iasi a fost, vineri, pana la ora 16.00, sub avertizare cod portocaliu de furtuna, fiind anuntate "intensificari ale vantului care vor lua aspect de vijelie cu viteze ce vor depasi la rafala 90 de kilometri la ora, frecvente descarcari electrice si grindina de dimensiuni medii".