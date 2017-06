Trafic feroviar blocat la Pascani din cauza unor copaci cazuti pe linii, un tren care circula catre Bucuresti fiind afectat

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat, vineri, ca circulatia feroviara este oprita in judetul Iasi, pe Magistrala 500, in zona localitatii Pascani, din cauza unor copaci care au cazut pe linia de cale ferata.Astfel, a fost blocat traseul trenului 1752, care circula pe ruta Suceava - Bucuresti.De asemenea, din acelasi motiv, este blocat si drumul E85, intre localitatile Miroslovesti si Ciohorani, la kilometrul 364."La fata locului, exista utilaje pentru ridicarea copacilor cazuti, in vederea reluarii atat a traficului rutier, cat si a celui feroviar", anunta Infotrafic.Judetul Iasi este, vineri, pana la ora 16.00, sub avertizare cod portocaliu de furtuna, fiind anuntate "intensificari ale vantului care vor lua aspect de vijelie cu viteze ce vor depasi la rafala 90 de kilometri la ora, frecvente descarcari electrice si grindina de dimensiuni medii".