Trei elevi au murit inecati dupa ce au sustinut proba la matematica a Evaluarii Nationale, in Dolj si Mehedinti

Miercuri dupa-amiaza, dupa examenul la matematica, Marinel Pita (15 ani) si Alexandru David (15 ani) au mers la scaldat la o balta din spatele Garii Segarcea. Pe malul apei se mai aflau mai multi tineri, colegi ai celor adolescenti, care au observat ca la un moment dat cei doi adolescenti nu au mai iesit din apa."La fata locului au fost trimise de la Sectia Segarcea un echipaj cu o autospeciala, iar de la Detasamntul 1 Craiova au fost trimise o ambulanta SMURD si scafandri. De asemenea, a fost solicitata interventia echipajelor medicale de pe elicopterul SMURD", adeclarat Tania Vilceanu din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Oltenia. Initial, pe mal a fost adus trupul unuia dintre tineri, insa dupa mai bine de 30 minute, timp in care s-au facut manevre de resuscitare, a fost declarat decesul acestuia. Scafandrii au reusit sa recupereze si trupul neinsufletit al celui de-al doilea adolescent."La fata locului au fost mai multe echipaje de politie, au acordat sprijin celor de la ISU Oltenia. Este tragic ceea ce s-a intamplat si dorim sa atentionam populatia sa nu mai mearga la scaldat in zone interzise. Politistii de la fata locului vor derula cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc aceasta tragedie", a declarat agent sef adjunct Amelia Barbu de la Biroul de presa al Politiei Dolj.Un incident similar a fost inregistrat miercuri dupa-amiaza in localitatea mehedinteana Simian, unde un adolescent in varsta de 15 ani a mers la scaldat in raul Topolnita. El sustinuse proba la matematica la Evaluare Nationala si isi anuntase parintii ca merge cu prietenii pentru a manca o inghetata.Potrivit reprezentantilor ISU, baiatul a intrat in apa desi nu stia sa inoate, iar unul dintre colegii sai a sunat la 112 si a povestit ca acesta nu a mai iesit la suprafata."La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de cautare-salvare si o barca cu motor. Baiatul a fost recuperata in aproximativ 10 minute, in stare de inconstineta si a fost predat echipajului Serviciului de Ambulanta", a declarat Raluca Tirca, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti. Medicii nu au reusit sa il salveze, desi au facut manevre de resuscitare timp de aproximativ 60 minute.