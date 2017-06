Soferii care au ajuns pe centura Focsaniului au claxonat minute in sir nemultumiti de traficul ingreunat de lucrari de asfaltare

Soferii blocati, luni seara, pe soseaua de centura a orasului Focsani au claxonat neintrerupt timp de trei minute, protestul fiind determinat de faptul ca traficul se desfasoara cu dificultate din cauza lucrarilor de asfaltare de la Golesti."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta seara, pana la lasarea intunericului, pe DN2 (E85) Focsani - Ramnicu Sarat, pe tronsonul kilometric 179+200 - 180+300, in zona localitatii vrancene Golesti, se efectueaza lucrari de asfaltare. Din acest motiv, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat in aceasta zona, pe jumatate de cale", se arata intr-o informare a Centrului Infotrafic al Politiei Romane.Potrivit sursei citate, soferii sunt sfatuiti sa manifeste intelegere fata de situatia creata si sa respecte indicatiile politistilor rutieri si ale lucratorilor de la drumuri, prezenti la fata locului.